Valdivia por su salario: 'No puedo exigir lo que ganaba hace cinco años si ahora jugué poco'

Jorge Valdivia, mediocampista de Colo Colo conversó sobre su futuro futbolístico y aseguró que le encantaría poder seguir en el cuadro albo.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda a través de sus redes sociales, Valdivia aseguró que la clasificación a la fase de grupo de Copa Libertadores lo motivó a seguir en los albos. "No sé si lo habría repensado el seguir si no íbamos a la copa, pero el jugar una Libertadores me llena mucho".

Por su salario, el "Mago" aseguró que no tiene problemas en bajar su sueldo para seguir ligado al club. "Entiendo el sentir de la dirigencia y empatizo con todo lo que pasa en el país, tengo que ser coherente con eso. No puedo exigir lo que ganaba hace cinco años, porque jugué poco".

De todas fomas, el exPalmeiras hizo un llamado a la dirigencia alba de que apuraran las negociaciones. "Ayer Aníbal Mosa salió diciendo que una comisión decidirá mi futuro y no puedo esperar todo el tiempo, porque ahora puedo negociar libremente y hay equipos que ya han preguntado por mí".