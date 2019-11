Valderrama sobre la crisis social en Chile: 'Están zafando y yo creo que van a zafar'

El ídolo colombiano, Carlos Valderrama, se encuentra de visita en Chile por una actividad, y en la instancia aprovechó para hablar con los Tenores de ADN sobre la Roja y de la crisis social que hace más de un mes afecta a nuestro país.

El "Pibe" comenzó diciendo sobre la escuadra nacional que "lo de Chile es puntual, porque cambiaron técnico y en los jugadores hay una renovación, que eso también influye mucho. De los otros equipos, Brasil y Uruguay llevan ventaja porque mantienen el mismo equipo".

Respecto a los cambios que ha realizado Reinaldo Rueda, el ex volante manifestó: "Siempre hay cambios, porque hay nuevos jugadores y está sistema del cuerpo técnico. Es una generación ganadora, que lo ha demostrado, y con el aporte de jugadores jóvenes y experimentados puede lograr otra vez la clasificación al Mundial".

En esa línea, añadió: "Me extraña la crítica a Rueda, porque si Chile no hubiese clasificado en Copa América, no hubiese jugado bien, lo entendería, pero siento que ahora los resultados han estado buenos".

"Esperemos que a Chile no le cueste renovar su generación, que los jugadores que vayan tengan un reemplazo y que sigan clasificando a campeonatos mundiales y haciendo muy buenas Copas Américas", agregó.

Finalmente, Valderrama se refirió a la situación que atraviesa Chile respecto a la crisis social. "Están safando y yo pienso que van a safar. Nosotros lo que queremos es que no hayan problemas en ninguna parte del mundo, o yo personalmente quiero la paz para el mundo. Más con los problemas que hemos tenido acá en Sudamérica, en Chile, Venezuela, Ecuador, y ahora a nosotros que también nos está tocando", cerró.