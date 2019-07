Valber Huerta sobre el torneo nacional y la Copa Chile: 'Vamos a tratar de ser campeones de los dos'

Universidad Católica enfrentará, por el partido de vuelta de Copa Chile, a Santiago Morning. En el duelo de ida, vencieron por 2-0 con goles de los defensas Benjamín Kuscevic y Valber Huerta.

Éste último se refirió a la faceta goleadora que tuvo en ese encuentro. "Nos tocó con Benja hacer los goles, es parte del juego, cuando los equipos se cierran bien, tenemos que aprovechar la pelota parada. Queremos siempre ser los protagonistas, ir en juego ofensivo y tener varias pelotas paradas durante el partido. Para nosotros los defensas son las fases en que nos da la posibilidad de llegar al gol. Se me ha dado en un par de ocasiones acá, se me había dado en Huachipato antes, es bueno aportar al equipo".

Huerta sobre el duelo de vuelta contra Barnechea, aseguró que para ellos aún la llave está abierta. "No lo tomamos como que ya esté cerrado. Va a ser un partido más difícil que el anterior. Vamos a salir a hacer nuestro juego, vamos a intentar ser los protagonistas del partido e intentar ganar desde el primer minuto, independiente del resultado que está favorable a nosotros".

Además, el defensa aseguró que el objetivo de los cruzados para este semestre es pelear los dos campeonatos. "Copa Chile y torneo nacional son campeonatos muy importantes para nosotros , nos dan títulos y nos da también la posibilidad de disputar torneos internacionales y cambiar la imagen que dejamos el primer semestre. Vamos a intentar ganar los dos y ser campeón en los dos".

Finalmente, Valber Huerta brindó su apoyo al fútbol femenino y a las cruzadas, que a través de una campaña por redes sociales, buscan ser locales en la cancha principal de San Carlos de Apoquindo. "Si está la posibilidad que ellas puedan competir y sentirse en su casa en el estadio, creo que es muy favorable para el fútbol femenino y para Universidad Católica. No es un tema que me encumbra, tendrán que verlo las personas respectivas, pero si me toca apoyar, lo voy a hacer".