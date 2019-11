Valber Huerta aseguró que en la UC siguen con 'la misma confianza y ganas de ser campeones'

Nadie ha quedado ajeno al estallido social que vive el país, en el mundo del fútbol por ejemplo, donde el Torneo Nacional quedó en pausa y la posibilidad de la UC de llevarse el título se vio dilatada.

En conversación con El Mercurio, el jugador manifestó que no podía quedarse ajeno a la causa ya que "vengo de una familia que comenzó con muy pocos recursos, una familia de campo. Somos cuatro hermanos, entonces siempre nos costó".

"Si hemos paralizado el fútbol tres semanas es porque lo más importante es lo que está pasando en el país. Hacer algo que le quite la importancia a eso no es la forma. Si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debería jugar y deberían continuar las manifestaciones", afirmó el cruzado.

Sobre la reanudación del Campeonato, el exjugador de Huachipato dijo que en su equipo "seguimos con la misma confianza y las mismas ganas de salir campeones".

Sobre su futuro en el club, Huerta mencionó que "firmé un contrato largo a principios de año y si las cosas siguen dando bien, vamos a continuar", finalizó.