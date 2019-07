Universidad de Chile descartó el fichaje de Pablo Aranguiz, que actualmente juega en el FC Dallas del fútbol estadounidense.

El exjugador de la Unión Española había aparecido en la órbita del cuadro azul pues aún tienen un cupo de refuerzos disponible para el segundo semestre.

Desde Universidad de Chile, Sergio Vargas, uno de los directores deportivos del cuadro universitario aseguró que no han tenido contacto con el jugador. "No hemos tenido ni sostenido ningún contacto para contratarlo. No está en los planes de la U en estos momentos. Es un buen jugador, pero no es el futbolista que la U pretende en estos momentos".

De momento, en los azules ya se incorporaron Marcos Riquelme y Osvaldo González para el segundo semestre con la misión de salir de la parte baja de la tabla.