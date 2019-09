Universidad Católica tiene el plantel 'más valioso' del fútbol chileno

Si bien este fin de semana no hubo fútbol por las Fiestas Patrias, en Las Condes algo tienen que celebrar. Y no solo el hecho de que sean líderes absolutos del Torneo Nacional y seguir con opciones de quedarse con la Copa Chile 2019, si no que desde Alemania un importante dato tiene a los "cruzados" contentos.

Esto, porque según las cifras que se pueden apreciar en el portal Transfermarkt, la UC es el equipo chileno que tiene al equipo "más valioso" en cuanto a su precio mercado. El sitio web alemán, que registra la información de todas las ligas del mundo, posicionó al cuadro "precordillerano" como el mejor avaluado del Torneo Nacional con un precio de $18,35 millones de euros.

Católica se aleja por más de cinco millones de su más cercano rival que es la Universidad de Chile, y que dicho sea de paso, no lo aprovecha al estar a un punto de la zona de descenso. Los azules tienen una valorización de $13,35 millones de euros según el portal.

Colo Colo cierra el podio con un valor de $12,55 millones de la moneda europea, teniendo en cuenta además que son los "cruzados" quienes tienen el promedio más bajo de edad entre los tres con una media de 26,8.

¿El peor? Curicó Unido, que completa un valor de $4,90 millones de euros según el portal.

Mira los datos​​



Foto: Transfermarkt