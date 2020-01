Unión La Calera se enfrentó a la U por el fichaje de Erick Wiemberg

El mercado de peses en la Universidad de Chile estaban tranquilos, hasta que preguntaron por el lateral izquierdo, Erick Wiemberg. Los azules tienen en mente sumar al defensor para ponerle competencia a Jean Beausejour por esa banda, y la intención es sumarlo al plantel que dirige Hernán Caputto.

El problema es que el lateral, que pertenece a Deportes Valdivia, jugó en Unión La Calera el torneo pasado y los "cementeros" querían continuar con los servicios del joven de 25 años, y así negociar con los azules en caso de alguna posible transferencia.

Desde la Región de Valparaíso hay molestia por la intromisión de los azules en las negociaciones con Valdivia, y así lo plasmaron en una carta que enviaron a la ANFP: "los exhortamos a abstenerse de todo contacto, negociación, gestión o contratación directa o a través de terceros con dicho jugador bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales, disciplinarias y federativas", escribió el gerente general de Calera, Tomás Roca.

"Me dijo que no habían hecho el depósito porque no tenían la cuenta, y eso obviamente no corresponde. Nosotros empezamos a escuchar ofertas de otros equipos, una de la U por la compra de un porcentaje del pase de Erick", comentó Jorge Salazar, presidente de Deportes Valdivia en conversación con Radio ADN.

Aquello dice relación con que, supuestamente, Unión La Calera había hecho opción de la compra del 50% de la carta del jugador a cambio de US$ 100 mil, algo que fue desmentido por el cuadro del "torreón".

En la misma línea, Salazar complementó con que: "hay presiones indebidas al representante y al jugador por parte del presidente de Calera, que no tengo el gusto de conocer pues no me ha llamado. Usaron a la ANFP para hacer llegar una serie de cartas donde dicen que el vale vista está en una notoria de Concón en diciembre, después dijeron que estaba en Viña y después andaban preguntando por la cuenta", comentó.

"Están perjudicando al jugador, pertenece a Valdivia, ha tenido ofertas y hay clubes que buscan que se solucione el tema para que podamos optar nosotros", cerró el mandamás de Deportes Valdivia.