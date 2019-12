Un jugador nazi en España, el falso futbolista Verhagen y las restricciones del Dakar de Arabia

En otra columna de "Deportes con historia" en Ciudadano ADN, el periodista Cristián Arcos contó tres nuevas historias relacionadas al deporte.

La primera nos lleva a España, y fue la reciente suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, a causa de los gritos de la barra contra el ucraniano Roman Zozulya, del Albacete, de reconocida tendencia ultraderechista. Según consignó Arcos, el Rayo Vallecano "siempre ha sido vinculado al barrio obrero, de los inmigrantes y a la izquierda". Por eso, la presencia del ucraniano de 30 años en el plantel rival descolocó a la barra al punto de emitir varias manifestaciones y gritos de "puto nazi" en su contra.

Zozulya ya había formado parte del Rayo Vallecano en 2017, y ya en ese entonces la barra comenzó a protestar contra él. "Fue tanta la presión que duró 24 días jugando. Estaba a préstamo y lo devolvieron. No se había dado la oportunidad de que volviera y eso fue ayer", contó el tenor escritor.

Ante la tensión, el juez del partido lo detuvo en varias ocasiones, "y el entretiempo fue peor. Los futbolistas del Albacete decidieron no presentarse en el segundo tiempo y el árbitro decidió suspender el partido", según relató el periodista, que consignó que "es primera vez que en España un partido se suspende por estas circunstancias" y que "los presidentes de ambos clubes han llamado a la tolerancia y a respetar la ideología de un jugador, pero el jugador es nazi. No es un tipo con ideas de derecha o nacionalista. Él dice que no es nazi pero se saca fotos con metralletas y haciendo el gesto de Hitler".

Otra historia de la columna fue la de Bernio Verhagen, jugador proveniente de Sudáfrica que recientemente se fue de Audax Italiano acusando racismo. En el Viborg de Dinamarca, contó Arcos, "se dieron cuenta de lo que no se dieron cuenta en ninguno de los equipos anteriores, incluyendo el Audax. No es futbolista y nunca fue futbolista. Es un estafador".

Tras su paso por el equipo local, "el técnico lo sacó por malo y el salió diciendo que es por racismo". Arcos contó que "a esta hora él está detenido no sólo por estafa, sino por agredir a su novia chilena que se fue con él a Dinamarca".

Según contó Arcos, no es primera vez que esto ocurre en el mundo del fútbol. "Hay casos increíbles", dijo. El "más bello de todos", para él, fue el del brasileño Carlos Henrique Raposo, que pasó por equipos como el Vasco de Gama y el Fluminense por 18 años, aunque "no jugó nunca un partido". Otra estafa fue la de Ali Dia, que firmó por el Southampton asegurando ser primo del liberiano George Weah. Pero "era tan malo que la hinchada se dio cuenta. Era tan malo que entró a los 34 del primer tiempo y salió a los 20 del segundo". Con el tiempo se descubrió que su representante se hizo pasar telefónicamente por George Weah para conseguirle un lugar.

Por último, Arcos adelantó el próximo Rally Dakar que se correrá en Arabia Saudita, del 5 al 17 de enero de 2020. Al estar en una nación islámica competidores, asistentes, mecánicos y hasta los medios tendrán que seguir las restricciones dictadas por la autoridad, "que sabemos que son bien particulares". Entre ellas, se prohibe "comer carne de cerdo y cualquier tipo de alcohol", "cualquier tipo de contenido pornográfico o erótico, ya sea en revistas en papel o formato electrónico", "vestir con recato, evitando la ropa ajustada o camisetas que tengan imágenes vulgares", "las mujeres deberán cubrir sus hombros y rodillas, sobre todo en público", "los tatuajes en hombres y mujeres" o "las demostraciones afectivas en público, desde saludos hasta besos y tomas de la mano". "Suena muy extraño, pero para las culturas islámicas es lo que hay que hacer", dijo Arcos sobre algo que, incluso, se podría repetir en el mundial de Qatar 2022. "Clasifiquemos al mundial primero", puntualizó.