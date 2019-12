Un emocionado Matías Fernández fue presentado oficialmente en la cancha del Monumental

Luego de 13 años, Matías Fernández volvió a entrar a la cancha del Estadio Monumental vestido con el uniforme de Colo Colo. El volante, que fue oficializado por los albos como refuerzo el pasado sábado, fue presentado oficialmente por ByN ante poco más de 10 mil hinchas.

Acompañado de Aníbal Mosa, mandamás albo, su señora e hijos, el volante dio las primeras palabras ante los fanáticos: "es un orgullo y un honor volver a vestir esta camiseta. Empecé con 12 años acá, me costó, pero con 20 cumpliendo el sueño de ser jugador profesional. Vuelvo con la mayor bendición que me dio Dios con mi mujer e hijos".

"Espero darlo todo porque la fe y la gloria de Dios me permita dar el máximo. El cariño de la gente me motiva y me exige a prepararme de la mejor manera para cumplir los objetivos", agregó el mediocampista que tuvo pasos por Villarreal de España y AC Milán de Italia, entre otros.

Respecto a la bienvenida de los hinchas de Colo Colo, Matías se emocionó: "estoy muy contento por el recibimiento, va a quedar guardado en mi corazón, el fútbol me ha dado bonitos momentos, pero este es uno de los más especiales, muchas gracias por todo y Dios los bendiga", sostuvo.