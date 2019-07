UEFA descartó invitación a Argentina para que compita en Europa

La UEFA descartó que Argentina fuese invitada a participar en sus competiciones tras la molestia de los trasandinos con la Conmebol.

Desde suelo argentino, los directivos y jugadores están molestos con los cobros que recibieron durante la Copa América, donde incluso catalogaron de "robo" su eliminación ante Brasil.

Pese a que los rumores indicaban que desde la UEFA habían extendido una invitación a la AFA para que juegue en Europa sus torneos internaciones, los mismos dirigentes negaron aquello a través de una carta.

En la misiva, aseguraron que no existe ninguna opción de que Argentina se integre a las competiciones europeas. "No hay nada cierto en la afirmación de que Argentina haya solicitado participar en competiciones UEFA ni en que se vaya a convertir en miembro de la UEFA. La UEFA no ha entrado nunca en ningún debate sobre esto y nunca lo hará".

De momento,la Conmebol desestimó los reclamos de Messi y todo el plantel trasandino tras las constantes críticas recibidas.