Tsitsipas golpeó sin querer a su padre en pleno partido y su madre bajó para retarlo en público

Se salió de sus casillas. El tenista griego Stefanos Tsitsipas tuvo una particular reacción tras perder el primer set ante Nick Kyrgios por 7-6 en la ATP Cup, ya que fue tanto su enfado, que sin querer golpeó su raqueta dos veces y pasó a llevar a su padre, quien se asustó y terminó parándose molesto de la silla.

Pero tras ello, vendría lo más insólito de la jornada, ya que la madre de Tsitsipas bajó de las graderías y emprendió fuertemente a su hijo por sus modales, lo que terminó siendo observado por todo el público del estadio y los que miraban por televisión.

El griego también recibió un punto de penalidad luego de lanzar lejos una pelota, y para su mala fortuna, terminó cayendo por parciales de 7-6, 6-7 y 7-6 frente al australiano.

Did anywhere capture it? No idea how you'd do that!