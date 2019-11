Tras lo ocurrido en La Florida: Arquero de Curicó Unido aseguró que no se puede jugar la fecha

El fútbol se reanudó en el estadio Bicentenario de La Florida, pero se alcanzó a jugar solamente hasta el minuto 21 del segundo tiempo. Esto producto que hinchas de Colo Colo interrumpieron el duelo para manifestarse.

Tras lo ocurrido, el arquero de Curicó Unido, Jorge Deschamps, manifestó en sus redes sociales que no se puede jugar. "Con lo ocurrido en la Florida esta más que claro lo viene para los siguientes partidos! Aseguraron que las condiciones estarían... la fecha no se puede jugar!! La postura de nosotros los jugadores tiene las mejores intenciones con los trabajadores del fútbol, pero así no!!!", sentenció.