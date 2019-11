Tottenham ofrecerá 'apoyo psicológico' para Heung-Min Son tras grave lesión de André Gomes

Fue la imagen más terrible del fin de semana de fútbol en todo el mundo. Minuto 77 del partido disputado en Goodison Park y cuando el Tottenham ganaba por la mínima ante el local Everton, el coreano Heung-Min Son corrió detrás del portugués André Gomes para intentar robarle el balón.

El problema fue que el coreano se pasó de revoluciones y desestabilizó al volante de Everton, quien clavó su zapato en el pasto de la cancha y luego de recibir el choque del marfileño Serge Aurier, se lesionó gravemente.

"Después de someterse a pruebas hospitalarias, se confirmó que André Gomes sufrió una luxofractura de su tobillo derecho", confirmó mediante un comunicado el cuadro local, imagen que dejó perplejos a tanto a los jugadores del Tottenham como del Everton, que intentaban calmar el dolor del portugués.

Son, que luego de la falta se levantó para recibir la tarjeta amarilla, miró el estado del volante y rápidamente se llevó las manos a la cabeza y pese a ser consolado por sus compañeros de equipo e incluso el árbitro del encuentro, no lo podía creer: "Son está devastado, está llorando, pero no es su culpa. Es una de las personas más agradables que querrías conocer y no es así. Ni siquiera puede levantar la cabeza, está llorando tanto en el vestuario", comentó Dele Alli tras el partido.

Por ello es que este lunes, el períodico Daily Mail confirmó que el Tottenham prestará ayuda psicológica al coreano: "Tottenham no emplea a un psicólogo a tiempo completo, pero hará todo lo posible para ayudar a Son, con el entrenador Mauricio Pochettino y su equipo, naturalmente preocupados por su bienestar mental", aseguraron.

"No creo que él lo haya hecho con mala intención. Un futbolista como él no quiere hacer algo como eso. Estoy 100% seguro de que Gomes volverá más fuerte como futbolista y como hombre. Es un chico fantástico. Nuestros jugadores están tristes, pero el espíritu que mostramos fue una buena respuesta", comentó Marco Silva, entrenador del Everton.