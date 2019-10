Tomás González quedó momentáneamente fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio

Una mala noticia sumó el gimnasta Tomás González durante este domingo, luego de quedar -momentáneamente- fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El experimentado deportista nacional dependía de algunos resultados para llegar a la cita olímpica luego de no clasificar a la final del all around, aunque finalmente el criollo no logró meterse y se quedó sin lograr su cupo, aunque tendrá otra oportunidad en un torneo del próximo año.

La buena noticia fue la clasificación de Simona Castro, quien alcanzó el objetivo para la cita de los cinco anillos tras participar en el Mundial de Stuttgart, Alemania.

Pese a no ser parte de las finales en la competición, Castro logró igualmente meterse en los Juegos a base de resultados, mediante un modelo especifico de clasificación

De esta manera, la deportista nacional vivirá en suelo japonés su tercera participación en unos Juegos Olímpicos, tras Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.