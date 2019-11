Tomás González por el estallido social: 'Nadie se lo esperaba, ha sido todo súper violento'

Tomás González, histórico gimnasta chileno visitó a "Los Tenores" para conversar sobre el presente de deporte nacional.

En diálogo con ADN Deportes, aseguró que no comparte con las manifestaciones que han realizado distintos deportistas en premiaciones. "No me manifestaría de esa forma, todos contribuimos con la causa, pero a su manera. Prefiero alejarme ahora un poco de todo y estar solamente enfocado en el deporte".

Por el estallido social, González aseguró que está consciente de las demandas sociales que ha realizado la población. "Yo creo que nadie se lo esperaba, todo ha sido súper violento. Personalmente estoy mareado con lo que está pasando. Hay abusos por todos lados y me da mucha pena lo que ocurre".

Tras la consulta del poco apoyo económico que reciben por parte de empresas pese a la trayectoria destacada que poseen, González aseguró que el foco está en otro lado. "Las empresas se van a la segura y apuestan por el fútbol. La prensa tampoco nos trata muy bien y cuesta al momento de buscar apoyo, sobre todo cuando sólo se preocupa de los buenos resultados".

Revisa el vídeo de la entrevista aca: