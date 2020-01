Tomás Cox, productor de la Noche Alba, y amenazas de la GB: 'No tengo miedo'

Para este domingo 5 de enero está confirmada la esperar "Noche Alba 2020", instancia donde Colo Colo presentará a sus nuevos refuerzos para la presente temporada donde deberán luchar por la Copa Chile, el Torneo Nacional y la fase de grupos de Copa Libertadores.

En ello, hace algunos días la barra brava de Colo Colo advirtió que buscarán que no se realice el evento ante la crisis social que aún afecta al país: "la noche alba 2020, no será jamás una fiesta… Por Alex Núñez, Gustavo Gatica…Por todos los caídos y encarcelados por este sistema que castiga al pobre y da clases de ética al rico. No nos prestaremos para su show mediático que pretende cegar a todos con una absurda y cobarde normalidad", dijeron desde la Garra Blanca.

Por lo mismo es que Tomás Cox, productor del evento, salió a responder a las amenazas de los hinchas: "llevamos unas 25 'Noches Albas' sino más, y es una fiesta que a veces ha tenido más presupuesto y otras veces más sorpresa, pero es una fiesta para la familia colocolina, sin conflictos", partió comentando a LUN.

"Yo no soy de miedos. No tengo miedo porque tengo confianza absoluta en que la masiva hinchada de Colo Colo y la sensatez de los muchachos de la Garra, que llegarán a disfrutar", agregó el productor.

En la misma línea, Cox sostuvo que: "espero que todo salga bien y que esto sea una fiesta, pero miedo no tenemos. No tengo el ángulo del conflicto y yo creo en el diálogo. Y lo último: esto no es un negocio para nadie, esto es amor y pasión por el club", cerró.