Toma la Pelota y Pásala: El documental del Barcelona de Pep Guardiola que estrenará HBO

El próximo martes 22 de octubre a partir de las 22:00 se estrenará por las pantallas de HBO y HBO GO el documental que cuenta la historia de uno de los mejores equipos de fútbol jamás formado: El Barcelona FC.

Se trata de "Take the Ball, Pass The Ball" o en como será estrenado: "Toma la Pelota y Pásala", un documental que explora cómo Pep Guardiola produjo un cambio en la táctica del equipo culé.

Guardiola estuvo cuatro explosivos años seduciendo a los fanáticos de todo el mundo con un espectáculo de goles comandado por una de las mejores plantillas del fútbol mundial.

Contado de primera mano, los jugadores del Barça revelan la tensión de la amarga rivalidad entre los técnicos Guardiola y Mourinho, la emoción de la lucha de Abidal contra el cáncer para levantar la Copa de Europa y cómo Messi, uno de los mejores futbolistas que el mundo ha visto, fue casi rechazado del equipo a los 13 años.

Revisa el trailer oficial a continuación.