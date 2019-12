Tobías Figueroa sueña con Pedreros: 'Sería lindo llegar a Colo Colo'

Tobías Figueroa fue uno de los pilares de Deportes Antofagasta durante el renacer que tuvo el cuadro Puma en el segundo semestre del año, siendo clave en el repunte en la tabla de posiciones con lo que lograron escapar de la zona de descenso.

Por lo anterior, el delantero -que anotó 11 goles en 23 partidos durante este 2019- es observado por varios elencos nacionales, y uno de los que estaría interesado en contar con él para la próxima temporada es Colo Colo.

Sobre las palabras que dijo su representante, que había sido contactado por el cuadro albo, el ariete sostuvo al sitio En Cancha que "hablé con unos amigos de Antofagasta y ahí me enteré, pero no sabía nada. Como te digo, estoy tranquilo, fue un año bastante pesado y estoy tratando de relajarme mentalmente y de ahí pensaré en lo que viene".

Consultado sobre si le gustaría recalar en el elenco albo, indicó: "Claro, desde que uno inicia su carrera aspira a llegar a clubes importantes. Colo Colo es uno de los más grandes de Chile y obviamente sería lindo, pero no me vuela la cabeza ni me pongo a pensar en cosas que no se han llegado a una resolución".

