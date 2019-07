Tim Duncan vuelve a los San Antonio Spurs como entrenador asistente

El legendario ala-pívot, Tim Duncan, luego de tres temporadas después de anunciar su retirada como jugador profesional de la NBA, vuelve a los San Antonio Spurs como entrenador asistente al lado de su maestro de 19 años, Gregg Popovich.

El emblemático jugador tomará el puesto luego del regreso de Ettore Messina a Europa de la mano del Milán; también, Will Hardy se incorpora al cuerpo técnico del equipo.

Como jugador, Tim Duncan, a quien algunos catalogan como el mejor cuatro de todos los tiempos, ganó cinco títulos con los Spurs siendo MVP de las finales en tres de ellos; además, se hizo con dos premios MVP de la temporada, fue Rookie del año y fue seleccionado 15 veces para los All Stars.

El emblemático jugador de San Antonio tiene el récord histórico de puntos, rebotes, tapones, tiros de campo anotados y dobles-dobles de la franquicia, y luego de casi dos décadas con Popovich, es la persona más indicada para aportar en el juego de los Spurs.

Spurs announce Will Hardy and Tim Duncan as Assistant Coaches.



