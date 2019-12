Tigre siendo la piedra de tope para que la U confirme a Walter Montillo: 'No lo vamos a regalar'

Mientras Colo Colo ya lleva confirmado cuatros refuerzos, las universidades se quedan atrás. La UC no tiene novedades respecto a fichajes, mientras que la U solo aseguró el nombre de Fernando Cordero, a la espera de lo que suceda con Walter Montillo.

El pasado lunes el volante quedó a las puertas del CDA. Montillo tiene todo acordado con Azul Azul para regresar a la Universidad de Chile tras nueve años, pero al otro lado de la cordillera no se han dado por aludidos.

"Montillo está de vacaciones y estamos esperando su decisión. Viene la Copa Libertadores y su partida complica a Tigre. No lo vamos a regalar", aseveró un directivo de Tigre a El Mercurio. El volante es referente de "El Matador" y no se quieren desprender de él tan fácilmente.

Según el mismo medio, los azules no deberían pagar más de US$ 250.000 a modo de indemnización por la carta del volante pues: "finaliza contrato en junio y la copa no le garantiza platas a Tigres por Walter", dijeron desde el entorno del mediocampista.

Más nombres

Pero en La Cisterna no pierden el tiempo. Pablo Aránguiz solo espera su pase por parte de la MLS para ser oficializado como refuerzo azul, mientras que Bryan Carrasco tiene un pie y medio dentro del CDA, pero debe ser Azul Azul quienes vean el tema de su sueldo por lo que la decisión están en la mesa universitaria.

A la vez, El Mercurio aseguró que los delanteros peruanos Alejandro Hohberg (28) de Universitario de Lima y Aldair Rodríguez (25) de Binacional fueron sondeados por la concesionaria que rige los destinos del cuadro laico.