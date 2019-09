Tiane Endler tras su nominación a The Best: 'Ojalá sirva para que el fútbol femenino crezca'

Christiane Endler manifestó su alegría tras quedar nominada entre las tres mejores arqueras del mundo por la FIFA para el premio "The Best".

La chilena aseguró que es un privilegio ser parte de este logro. "Estoy súper contenta, fui la última en enterarme. Es un orgullo en estar dentro de las mejores arqueras del mundo. Es un honor".

La arquera del PSG aseguró que aunque no gane, ya se siente orgullosa de estar entre las nominadas. "Ya me siento feliz de estar entre las nominadas, sabiendo que uno viene de un país chiquitito, donde el fútbol femenino estará recién desarrollándose".

Sobre porqué está nominada a este premio, Endler no duda en asegurar que fue gracias a sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo. "Haber estado en el Mundial me ayudó muchísimo. Me pone contenta, feliz y quiero seguir trabajando para que el futbol femenino crezca en Chile".