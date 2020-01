Thiem respaldó a Jarry: 'Estoy seguro que no tenía intención, perdió 13 partidos al hilo'

Dominic Thiem, tenista dirigido por Nicolás Massú le entregó su respaldo a Nicolás Jarry tras ser sancionado por doping.

El austriaco aseguró que tiene confianza en el chileno y cree que no podría hacer algo de ese ese tipo. "Estoy 100 por ciento seguro de que Jarry no tenía intención, sufrió 13 derrotas al hilo. Además, no es el tipo de jugador al cual el doping podría ayudarlo"

De paso, criticó el sistema de dopaje que está instaurado en la ITF. "Para mí es una farsa lo cuidadoso que hay que ser. Si es que dejamos una botella en nuestra casa".

Thiem debuta hoy en el Australia Open a contar de las 22:15 horas frente al francés Adrían Mannerino.