The Guardian aseguró que Alexis Sánchez se podría quedar en el United ante lesión de Martial

Que sí, que no, que nunca te decides. Así están en el Manchester United, según la prensa inglesa, respecto a la situación de Alexis Sánchez en los "diablos rojos". Cuando parecía que esta semana sería clave para el fichaje del chileno en el Inter, resulta que ahora habrían detenido la transferencia.

Pasa que la derrota por 1-2 ante el Crystal Palace no solo trajo la mala noticia del partido perdido, si no que además dejó la lesión de Anthony Martial. Según informa este lunes The Guardian, la dolencia del francés haría que finalmente en el United hagan imposible el traspaso de Alexis al Inter.

"Esperemos que no sean tan malos los resultados y tal vez podamos hacer que entrenen durante la semana", comentó Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United tras el 1-2 con el Palace por la tercera fecha de la Premier League.

De cualquier forma esta semana será clave para el futuro de Alexis, teniendo en cuenta que se ha perdido los primeros tres partidos de los "diablos rojos", y que además la Serie A de Italia comenzó este fin de semana y donde los "neroazzurri" debutarán este lunes ante el Lecce.