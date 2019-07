Tesillo tras perderse el penal ante Chile: 'No podía ir al parque con mis hijos'

William Tesillo, defensor colombiano que se perdió un penal en la definición por los cuartos de final de la Copa América ante Chile, confesó cómo han sido sus días tras aquel error.

El lateral, en conversación con El País, aseguró que no pudo dejar de pensar en aquella jornada durante semanas. "Me pasé dos días pensando en lo que pudo ser y no fue. Pasaron muchas cosas por mí. Si te va mal te cuestionan todo".

Sobre las amenazas que recibió a través de redes sociales, el “cafetalero” aseguró que temía por la integridad de sus hijos. "Lo de las amenazas va más allá del fútbol. Soy padre de familia. Hay personas que sufren, no solo yo. Mis hijos no entienden aún porque están pequeños. Ellos querían salir al parque a jugar, pero por las circunstancias no se podía".

Tesillo se encuentra en Estados Unidos haciendo la pretemporada junto al León de México, donde milita el chileno Jean Meneses.