Técnico que descendió a River Plate: 'Sirvió para devolver la sangre que no estaba en el club'

Juan José López, ex entrenador de River Plate habló sobre el descenso que sufrió con el cuadro millonario el 2011.

El extécnico habló sobre cómo le sirvió aquello para "mejorar" el club a largo plazo. "A veces bueno darse un tropezón para reaccionar a tiempo. Creo que el descenso de River sirvió para eso. Para devolver la sangre que ya no estaba".

Pese a lo que sufrió, López aseguró que no cambiaría nada de lo que le tocó vivir. "No cambiaría nada de lo que pasó en 2011. Fueron accidentes deportivos que podían pasar en cualquier partido. Después de descender con River me alejé del fútbol. Hay que darle paso a las nuevas camadas de técnicos".