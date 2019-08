Técnico de Matías Fernández en Junior: 'No está en condiciones de jugar'

Julio Comesaña, entrenador de Junior de Barranquilla se molestó al ser consultado por la situación de Matías Fernández en el cuadro colombiano.

En conferencia de prensa, el técnico aseguró que el chileno no está en condiciones de jugar. "Siempre me preguntan por Fernández, pero yo les digo que hablen con el médico. Él no está en condiciones de jugar, no está habilitado".

De hecho, se molestó ante la reiteración de la consulta, por lo que criticó al mismo jugador de no querer dar explicaciones. "¿No habla con la prensa? Qué fácil que es así. Que hable y que diga "No molesten más al cuerpo técnico, no estoy en condiciones de jugar" ".

El chileno solo pudo jugar algunos minutos durante el primer partido de la temporada, de ahí en más no ha podido sumar participaciones debido a lesiones.