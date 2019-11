El técnico de Cobreloa, Víctor Rivero, se mostró sumamente crítico tras la suspensión del cotejo entre los loínos y Magallanes por la Primera B.

El DT habló con AS Chile y se refirió a la insólita situación de la suspensión del compromiso, y también espera que sea peor el fin de semana.

"No podemos forzar algo que no se puede dar. Los futbolistas no somos los encargados de dar las garantías. Si sucedió esto en el papel en un partido de Primera B, imagínate para el fin de semana", lanzó.