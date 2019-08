Superman Vargas, director deportivo Azul Azul: 'Debemos salir de esa posición incómoda en la tabla'

En conversación con Los Tenores, el Director Deportivo de Azul Azul, Sergio "Superman" Vargas, analizó y explicó un par de situaciones que existen en el camarín de la Universidad de Chile.

Sobre en qué plazos dan para encontrar un técnico definitivo o si quizás Hernán Caputto será técnico definitivo, Sergio comentó que "nosotros vamos a entrevistar a un par de entrenadores pero a la vez si Hernán gana el fin de semana, tiene posibilidades de seguir, eso lo vamos a ir viendo. Hoy creo que lo más importante es evitar el descenso, salir de esa posición incómoda en la tabla, más que quién esté armando el equipo. Si encontramos a alguien que nos de triunfos, también sería difícil sacarlo. Si ganamos dos o tres partidos seguidos y cambiamos, sería visto como un error. Pero vamos con tranquilidad", empezó.

Con respecto a la desvinculación de Alfredo Arias, el directivo señaló que "cuando los resultados no se van dando, innegablemente uno se va poniendo en la previa en diferentes escenarios, qué pasa si el próximo partido se pierde y uno tiene que ir imaginando y pensando qué es lo que hace en ese momento, y bueno, una de las situaciones que nosotros sabíamos que era lo primero que había que hacer si es que se llegaba a no dar el resultado que finalmente no se dio y se decidía la desvinculación de Alfredo era quién se iba a ser cargo del equipo el día lunes. Nosotros nos juntamos el día domingo y ahí se decidió la desvinculación y bueno, lo más lógico es que sea alguien del club, en este caso es el jefe técnico y ahí decidimos el caso de Hernán".

Con respecto a que si hay alguna petición para esta semana, "Supermán" manifestó que "no hay petición, más que petición es que pueda lograr el triunfo. Nosotros le brindamos nuestra confianza y apoyo, Hernán es un técnico de elite que está haciendo sus primeras armas en primera división", indicó.

Hablando sobre la conformación del fútbol formativo, el directivo señaló que "primero, hay un reordenamiento para esta semana para que siga funcionando el formativo, pero este futbol formativo no es dependiente de los nombres".

Además, Sergio comentó que "normalmente cuando el equipo va bien, lleva un tránsito normal en un campeonato, uno no piensa en alternativas ni nada, pero cuando no se empiezan a dar los resultados, cuando empiezas a bajar en la tabla y estás en esta posición, el nivel futbolístico involucionó desde que tomó Arias. Sabíamos que en cada partido podía suceder lo que finalmente sucedió si es que no se conseguían los resultados", señaló.

"Después, teníamos algunos nombres en mente, pero nosotros nunca hablamos con ningún entrenador. Finalmente teníamos 2 entrenadores, que no hablamos con ellos anteriormente pero si lo llamamos desde el día domingo en la noche y lunes para saber", indicó.

Con respecto a la decisión de dejar partir a Gabriel Torres, Vargas indicó que "va por varias situaciones, varios carriles, varias cosas, en realidad, Torres, en comparación a lo que estaba haciendo en Huachipato, no cumplía con las expectativas del club. La realidad es que había jugado muy poco, y a lo mejor fue porque el técnico lo había dispuesto así en relación a lo que él veía día a día en los entrenamientos. En ese sentido, se buscó a alguien, porque bueno, todos sabían que tenemos 5 centrodelanteros y en ese sentido había que evacuar de ese lugar", señaló.

Respecto a Johnny Herrera, el directivo dijo que "la relación está bien, es un jugador importante, está a disposición del entrenador".