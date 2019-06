Sitio especializado en estadísticas premió a Alexis Sánchez como el mejor de la fase de grupos

Alexis, a pesar de venir de un mal momento con el Manchester United, vuelve a brillar como en sus mejores tiempos vistiendo la camiseta de la Roja, siendo elegido como el mejor jugador en la primera fase de la Copa América según el sitio Who Scored.

He may have endured a disappointing season for Manchester United, but @Alexis_Sanchez was in flying form for 🇨🇱 @LaRoja 🇨🇱 was he landed a WhoScored rating of 8⃣.2⃣5⃣, that better than any other player in the group stages of the #CopAmerica pic.twitter.com/PioAJamOeE