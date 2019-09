Silvia Grecco ganó premio a la mejor hincha en los The Best

La FIFA dio a conocer los ganadores que se llevaron los premios The Best, pero no todos los que salieron victoriosos están dentro del campo de juego y es que una conmovedora historia sobre una madre brasileña y su hijo, demostró lo más lindo del fútbol.

Silvia Grecco lleva a su hijo Nickollas a los partidos del Palmeiras y como tiene discapacidad visual y cuenta con autismo, ella le narra el desarrollo de los encuentros para que pueda vivir el partido con intensidad.

"Lo que da más placer a Nickollas en esta vida es el fútbol y seguirlo en el estadio. Le explico al detalle el ambiente y las características de cada jugador. Narrarle los goles es, sin duda alguna, lo más emocionante", declaró la madre que fue galardonada con el premio The Best a la mejor afición de 2019.

El galardón fue votado por todos los aficionados del mundo a través de la web y así, Silvia se impuso a Justo Sánchez y a los hinchas de Holanda en el Mundial Femenino de Francia 2019.