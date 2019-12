Sigue la molestia de Unión Española con la U: 'Se está quedando en Primera de yapa'

La molestia es total en Independencia. Indignación causó la opción que tomó la Universidad de Chile de enviar un oficio a la ANFP argumentando sus motivos para quedarse con el cupo "Chile 4" de Copa Libertadores, que debía dar la Copa Chile.

Primero fue el presidente de los hispanos, Jorge Segovia, quien catalogó como "simplemente vergonzoso" lo planteado por los azules, palabras a las que se sumó la tarde de este viernes Luis Baquedano, gerente de los "hispanos".

El directivo de los rojos aseveró en su llegada a la ANFP que: "Es impresentable lo de la U. Se está quedando en Primera de yapa. La U está descendida técnicamente y quiere un cupo a la Copa Libertadores".

"Nosotros somos consecuentes hasta el final. La postura del dueño (Jorge Segovia) es la del club. No vamos a jugar y no tenemos nada que conversar con la gente de la U, eso lo tiene que ver la Federación", agergó.

Y en la misma línea adelantó que no están de acuerdo en definir el cupo con un partido único: "no tiene sentido jugar en cancha. La U fue uno de los estandartes en querer parar el campeonato porque no se podía jugar. Curiosamente se salvó. Y ahora, ¿quieren disputar un partido?", cerró.