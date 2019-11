Sifup llamó a la ANFP a suspender la fecha y citó a una asamblea extraordinaria

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, Sifup, se expresó con respecto a los incidentes ocurridos en el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique, manifestando además su crítica con respecto a la falta de seguridad que había en el duelo desarrollado en el Bicentenario de La Florida.



"Resulta claro que las medidas de seguridad no estaban dadas para llevar adelante los partidos programados, por tanto solicitamos a la ANFP, atendido esto y a la promesa incumplida de las autoridades para proteger la voluntad de los jugadores de volver a la actividad, que suspenda la fecha que correspondía para este fin de semana", señaló.



Además, recalcó que "el fútbol no puede volver a cualquier precio, siendo una condición infranqueable que se garantice la vida, salud y seguridad de los trabajadores, situación que hoy en un partido con menos de 100 asistentes no se logró".



De paso, el Sifup recordó que los futbolistas "pusieron todo de su parte para volver a trabajar, pero como lo dijimos desde un comienzo, las condiciones actuales de nuestro país no están para retomar normalmente nuestras labores, sumado al hecho que el ente programador y entidad encargada de otorgar la seguridad de los encuentros no fueron capaces de garantizar las condiciones de seguridad requeridas y necesarias para trabajar".



Finalmente, el sindicato citó a una asamblea extraordinaria para el próximo martes 26 de noviembre, con el fin de analizar los pasos a seguir en torno al futuro del balompié nacional.