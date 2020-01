Sierralta en su llegada al Empoli: 'Espero hacerlo igual de bien que Jorge Vargas acá'

Francisco Sierralta fue presentado como nuevo refuerzo del Empoli, club que milita en la segunda categoría del fútbol italiano.

El chileno en su presentación aseguró que no tuvo dudas en aceptar el desafío tras la poca continuidad que tuvo en Parma. "Vengo de un período en el que no estaba encontrando mucho espacio en el equipo. Tan pronto me llamaron, no tuve dudas, pensando que era la elección correcta

Jorge Vargas, exzaguero de la selección chilena es uno de los referentes del Empoli. Sierralta aseguró que espera estar a su nivel. "No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que dejó un buen recuerdo aquí y espero hacerlo igual de bien".