Shaquille O'Neal: 'No tengo palabras para expresar el dolor que siento'

El accidente aéreo que sufrió Kobe Bryant no dejó indiferente a nadie en el mundo del deporte, sobre todo a medida que se van entregando nuevos detalles.

El exbasquetbolista, Shaquille O’ Neal habló sobre el fallecimiento de la leyenda de la NBA y lamentó profundamente lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, O’ Neal confesó el dolor que arrastra por la partida de Bryant y su hija. "No hay palabras para expresar el dolor que siento por la partida de sobrina Gigi y mi hermano Kobe. Te amo y te voy a extrañar siempre. Mis condolencias para la familia Bryant y para los familiares de los pasajeros del avión. Estoy sufriendo ahora mismo".

Ambos basquetbolistas formaron una de las duplas más importantes en la historia de la NBA, sumando tres anillos de manera consecutiva (2000, 2001 y 2002).

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1