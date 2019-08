Sergio Vargas y la situación de Caputto: 'Lo más importante es que está empoderado como técnico'

Universidad de Chile presentó a su tercer refuerzo, Leonardo Fernández que jugará con la camiseta 22.

En la presentación del uruguayo, el director de Azul Azul, Sergio Vargas se refirió a la continuidad del entrenador interino Hernán Caputto. "Hernán hoy es el técnico de la U, eso es lo importante. Nosotros hemos conversado con él, sabe muy bien como está la situación, la hemos conversado privadamente. Lo más importante es que él está empoderado como técnico, que los jugadores lo sienten como el técnico de la U y que los resultados se han dado. Cuando se decide poner a Hernán como técnico interino era porque teníamos la confianza y la seguridad que él podía realizar un buen partido ante Antofagasta. Ese objetivo se cumplió plenamente. Ahora el objetivo es la Calera".

Además, Superman negó que una de las opciones que tenían para dirigir a Universidad de Chile, Omar De Felippe, esté esperando un llamado. "Hernán es el entrenador, todos saben que hemos ido a conversar con otros entrenadores, sobre todo la semana pasada. No hay ningún técnico esperando una llamada por teléfono".

Sobre el nuevo refuerzo de los azules, Sergio Vargas destacó por qué lo eligieron a él por sobre otros jugadores."Nosotros evaluamos muchos jugadores y después vamos seleccionando, teníamos un solo cupo y terminamos optando por el Leo. Es un jugador que por las características que él tiene nos puede dar opciones en el juego de medio campo hacia arriba, que nosotros no poseemos, o que poseemos en un jugador específico como Oroz. Si algún momento faltaba Oroz, no teníamos un jugador de esas características. Lo elegimos por todo lo que ha venido rindiendo, la cantidad de goles que ha hecho y porque es un jugador distinto".

Finalmente, el Director de Azul Azul despejó las dudas sobre el poyecto de las series juveniles de la tienda azul, que iba a encabezar Hernán Caputto, pero por su interinato no ha podido hacerlo. "El proyecto sigue funcionando, es de la U, no tiene nombre específico, sigue funcionando de la mejor manera posible. No hay ningún problema".

Este domingo, Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera a las 12:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán. Lo arbitrará César Deischler.