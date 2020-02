Sergio Vargas tras los incidentes provocados por hinchas en el Nacional: 'Son lacras de la sociedad'

Muy molesto se mostró Sergio Vargas por los serios incidentes que ocurrieron este martes por parte de hinchas en el Estadio Nacional, durante el duelo por Copa Libertadores entre Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre.

Al respecto, el director de Azul Azul sostuvo que "es gente que no le interesa nada, ni siquiera le interesa la U, no le interesa nada del país. Son lacras de la sociedad, esa es la verdad. La situación es lamentable, es penosa y eso no tiene ninguna excusa, ninguna reivindicación social, ni nada de eso".

En esa línea, el exgolero añadió: "Sólo quieren hacer daño y seguramente van hacer daño. Ojalá que la Conmebol tome como atenuante la situación social que vive el país, lo que se está viviendo y que las sanciones sean menores. Estos no son hinchas de ningún equipo, sólo vienen a hacer daño".

Finalmente, Vargas terminó diciendo sobre el cotejo que "el partido lo condiciona una expulsión injusta del árbitro me parece. Es muy fácil expulsar a un jugador de un equipo chileno, pero si fuera en Brasil y un jugador de ellos, no lo harían. Siempre se ve eso de favorecer a los equipos más poderosos y eso te condiciona, jugar con diez te condiciona. Pero el espíritu y el coraje de los diez que quedaron en cancha fue muy bueno, se sacrificaron para poder sacar un resultado".