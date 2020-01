Semifinalistas de Copa Chile podrían utilizar a sus refuerzos tras modificación de bases

Primero autorizaron a los de la B, y ahora a los de Copa Chile. La Federación de Fútbol de Chile, encargados de organizar el segundo torneo en importancia del fútbol nacional, habría finalmente permitido que los refuerzos que llegaron para este 2020 puedan jugar en las semis del torneo.

La medida fue tomada tras la modificación de las bases pero con una excepción: No podrán jugar los jugadores que hayan estado en alguno de los cuatro equipos involucrados en semifinales, es decir, Pablo Aránguiz por la U (ex Unión Española) y César Fuentes por Colo Colo (ex Universidad Católica).

Según ADN Deportes la información sería ratificada este martes por la ANFP para que tanto las universidades, como Colo Colo y la Unión se vean beneficiados por la medida.

En ello por la U podrán jugar Luis Del Pino Mago (ex Palestino), Fernando Cornejo y Sebastián Galani (ex Coquimbo); por Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga (ex Antofagasta); por Colo Colo, Miguel Pinto (ex O'Higgins); y por Unión Española, Felipe Fritz y Álvaro Salazar (ambos ex U. de Concepción), podrán jugar.

Cabe recordar que las semifinales de Copa Chile se disputarán este sábado 18 de enero en La Serena y Temuco, donde Colo Colo se verá las caras ante la UC en el Germán Becker desde las 18:00 horas, mientras que la U se medirá ante Unión desde las 20:30 horas en La Portada.