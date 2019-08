Seleccionado uruguayo celebró su cumpleaños con foto en Auschwitz y tuvo que disculparse

Una incómoda situación en redes sociales fue la que vivió el seleccionado uruaguyo Rodrigo Zalazar. El volante cumplió 20 años hace algunos días y para festejar su nuevo aniversario de vida se fotografió en la entrada del excampo de concentración nazi Auschwitz, imagen a la que le agregó emoticones de festejo.

Luego de las críticas que recibió en su cuenta de Instagram, el volante borró la foto y ofreció disculpas a través de un video: "tengo que disculparme por la foto que publiqué en Instagram en donde se me ve parado en la puerta de Auschwitz. No era mi intención insultar a las víctimas del campo de concentración", comentó.

El jugador del Korona Kielce de Polonia agregó que: "no sabía exactamente dónde me encontraba. Me siento avergonzado de mi acto porque ahora sé qué sucedió detrás de esas puertas. Borré mi foto por la mañana y haré una donación a una fundación de víctimas de Auschwitz. Quiero disculparme por todos los que se sintieron ofendidos".

Luego de los comentarios recibidos, el mediocampista de la selección sub 20 de Uruguay aseguró que realizará una donación para una de las fundaciones que va en ayuda de las víctimas del nazismo en Europa.