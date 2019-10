Sebastián Ubilla sobre el récord de Paredes: 'Si llega a pasar... que sea el 3-1'

Este sábado se realizará el superclásico 186, donde Universidad de Chile visitará a Colo Colo en el estadio Monumental, a las 15:00 horas.

Los azules están 15° en la tabla con 21 puntos, por ahora están en zona de descenso. Ante esta situación, Sebastián Ubilla aseguró que es necesaria la victoria. "Nos quedan fechas muy importantes, nos estamos jugando demasiado. Ganar un clásico obviamente te da un embión anímico importante para lo que resta de torneo. Nosotros siempre necesitamos sumar, vamos a ir por los tres puntos, si el punto a fin de año nos sirve, bienvenido".

Además, el jugador de la U comentó los 18 de años que los azules no han podido ganar en Pedreros. "Nosotros necesitamos los tres puntos sí o sí, el tema de los 18 años no me puedo hacer cargo de los años para atrás, me puedo hacer cargo desde que estoy yo. La historia de los récord están para romperse, esperemos que este fin de semana se pueda lograr".

El delantero se está recuperando de una inflamación en el izquiotibial y espera estar para el partido contra el Cacique. Además, Ubilla comentó que al igual que Matías Rodríguez podría ser su último clásico. "Con Matías conversamos bastante, puede ser el último clásico de varios jugadores, por eso me gustaría ganar, romper esta racha y si me toca partir a fin de año dejar a la U en primera".

Además, el atacante confesó cómo ha visto a Hernán Caputto en su primer superclásico como entrenador. "Con muchas ganas, también él estuvo como jugador, así que sabe un poco lo que siente el jugador, lo que pasa en su cabeza, está con muchas ganas de romper esta racha".

Finalmente, el jugador de Universidad de Chile se refirió a la posibilidad que Esteban Paredes pueda conseguir el gol 216. "Sé que Esteban puede hacer el récord, ojalá que no sea frente a nosotros y si llega a pasar que sea el 3-1".

Hoy se simuló el partido en el FIFA, donde ganó Deportes Ñuñoa 4-1 a Viñasur. Se enfrentaron Óscar Opazo contra Sebastián Ubilla quien aseguró que: "Ojalá se pueda repetir el resultado, nos serviría mucho".