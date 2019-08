Sebastián Soto, el jugador chileno de la Bundesliga que Reinaldo Rueda contactó para la selección

El delantero Sebastián Soto se lució en el último Mundial Sub 20 con la camiseta de Estados Unidos y ahora, es parte de las series menores del Hannover de la Bundesliga.

Según ESPN, "el joven Sebastián soto fue contactado por el director técnico de Chile Reinaldo Rueda, para que el atacante pueda jugar por la Roja", indicaron.

"Soto es elegible para representar a 3 países: Chile por su padre, México por su madre, y a los Estados Unidos porque es un país de nacimiento", señalaron.

"Todavía no me he puesto en la posición de decidir en dónde jugaré a nivel de selección adulta. Todavía no he tomado una decisión" explicó Soto en mayo.

Soto podría vestir la camiseta de la Roja en dos oportunidades, en el Sudamericano Preolímpico a nivel Sub 23 y a nivel Adulto, en el 2020, para las eliminatorias para el Mundial de Catar.