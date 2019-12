Sebastián Núñez tras clasificar a Sudamericana con Always Ready: 'No me obsesiona dirigir en Chile'

Sebastián Núñez es un entrenador chileno que está teniendo un exitoso presente en el fútbol boliviano tras clasificar a Copa Sudamericana junto al Always Ready.

En conversación con EnCancha, manifestó su alegría por poder conseguir un cupo a torneo internacional. "A mí me trajeron para cumplir ese objetivo y lo conseguimos restando cinco fechas. Le sacamos una gran diferencia al equipo que nos sigue".

De todas formas, aseguró que su futuro no está definido y no se cierra a poder partir a otro club. "Estamos en conversaciones con otros equipos, pero obviamente la prioridad la tiene el equipo en donde estoy, porque sería muy importante poder jugar una Copa Sudamericana, que le daría mucho más realce a mi carrera".

Por un eventual retorno al fútbol chileno, Núñez le puso paños fríos a la opción y aseguró que no es algo que lo tenga en mente de momento. "Me han llamado un par de cercanos a algunos clubes, pero no me obsesiona. Si me toca dirigir en mi país, está bien, pero si no, no hay problema en estar en otro. Vamos a ver qué nos depara el fútbol en el futuro".

