Sebastián Moreno y suspensión en La Florida: 'No estamos dispuestos a poner en riesgo a nadie'

Tras la interrumpción de manifestantes en el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, la ANFP decidió dar por suspendido el duelo en el minuto 21 del segundo tiempo.

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno aseguró que la decisión se tomó luego que no se cumplieran las condiciones de seguridad. "Nosotros siempre dijimos que la máxima condición era la seguridad para nuestros jugadores y todos los integrantes que realizan el espectáculo deportivo. En esa situación, con todo el nerviosismo que esto produce, lamentablemente vamos a tener que suspender este partido, lo más importante es resguardar la seguridad a los jugadores, ese fue el requisito fundamental".

Además, el mandatario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no quiso anticipar lo que sucederá con el resto de la fecha. "Cuando entran personas al estadio, desgracidamente no están las condiciones. Como sigue esto, lo vamos a analizar ahora, la realidad es que este partido está suspendido, los otros partidos hay que analizarlos y hay que analizar este tipo de situaciones. No estamos dispuestos a sacrificar ni a poner en riesgo a nadie".

Finalmente, Moreno resaltó la importancia de analizar las situaciones ocurridas en La Florida. "En este momento hay que tener la cabeza fría y tomar decisiones en pos de la vida y de la integridad de las personas que forman este espectáculo", sentenció.