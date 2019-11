Sebastián Moreno y el retorno del fútbol: 'El día de mañana tenemos que tener claridad'

Desde el 18 de octubre que el fútbol ha sido postergado, porque no estaban las condiciones de seguridad para llevarse a cabo.

Durante esta jornada, la ANFP sostuvo reuniones con el Ministerio del Deporte y la Intendencia Metropolitana para definir si es posible retomar el campeonato nacional este fin de semana.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Nacional, Sebastián Moreno, aseguró que aún no hay claridad, pero que la idea es que vuelva. "Nosotros estamos en permanente contacto con las autoridades del país, analizando la factibilidad de retornar a la actividad, por cierto que requiere de un análisis permante, la idea es volver al fútbol, pero en condiciones que permitan asegurar el normal desarrollo de los espectáculos deportivos".

Además, el mandatario de la ANFP aseguró que se juntarán con los clubes para explorar distintas alternativas y tomar una decisión mañana. "Nos hemos encontrado con toda la disposición de la intendencia y de distintas autoridades de poder explorar distintos escenarios que nos permitan volver al fútbol en condiciones de seguridad, esa es la tarea que tenemos, analizar distintos escenarios lo antes posibles. A los clubes del fútbol chileno hay que informarles con 5 o 6 días de anticipación para que programen los pasajes y la logística. Con comunicación directa con nuestros clubes desarrollaremos un análisis que nos permita tomar la decisión de volver en el más breve tiempo a la normalidad del fútbol. El día de mañana tenemos que tener claridad".

Al ser consultado por algún escenario de jugar a puertas cerradas, Moreno aseguró que no es lo que tienen pensado por el momento. "Estamos analizando en el sentido de darle continuidad al torneo, la posición de jugar sin público, es una medida extrema, no la tenemos visualizada en este momento. También hay que pensar que se requiere avanzar en la programación del torneo, a medida que la calendarización va disminuyendo, hay que cerrar nuestros campeonatos, pero no a cualquier precio".

El presidente de la ANFP aseguró que la decisión va a ir acompañada de cómo va avanzando la situación social del país. "Siempre la contingencia de los hechos nos obligan a repensar y reanalizar los escenarios, no es una definición pero claramente cualquier posibilidad que nos permita avanzar hacia el retorno de esta actividad es revisable. Claramente hay escenarios que hay que ir visualizando y sintiendo con el momento del país".

Sobre la reunión que convocó mañana la Conmebol, a la que debe asisitir Sebastián Moreno, el mandatario le puso paños fríos y aseguró que es solamente de análisis. "Sobre el viaje de Conmebol, la idea es analizar la final de la Copa Libertadores. La Conmebol públicamente ha citado a una reunión y es una reunión de análisis de la final. No está supeditado la vuelta del campeonato con la realización de la final, claramente las dos tienen elementos comunes que son la seguridad de los eventos deportivos".

Finalmente, el Intendente Felipe Guevara también mostró disposición para el regreso del fútbol. "Hemos tenido una grata reunión con la ANFP. La disposición del Gobierno es entregarle la ciudad a los vecinos de las regiones de nuestro país, eso no significa solamente que funcionen los semáforos y que funcionen las señales de tránsito, sino que significa que funcione la cultura, que funcione el deporte y retomar la actividad deportiva profesional. Vamos a poner toda nuestra disposición, nuetra energía, la seguridad para que eso ocurra. Hay disposición de retomar en cuánto antes el campeonato nacional, ojalá que el día de mañana podamos llegar a un acuerdo sobre de qué manera, si se juega en la mañana, si se juega en la tarde, lo importante es mantener el diálogo", sentenció.