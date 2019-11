Sebastián Moreno: 'Vamos a seguir en reuniones para poder lograr una reprogramación adecuada'

Se esperaba que hoy al mediodía volviera el fútbol chileno con los partidos pendientes de la Primera B. Sin embargo, el duelo entre Magallanes y Cobreloa, fue suspendido por decisión de la Municipalidad de La Pintana.

Ante esta situación, el Presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, aseguró y reafirmó que no fue por razones de seguridad. "Se realizó una coordinación y una preparación muy rigurosa en términos de seguridad para poder desplegar este partido, pero 25 minutos antes del precalentamiento hubo una oposición a la realización del partido por parte del funcionario municipal encargado del estadio, no obedece a razones de seguridad".

El Mandatario de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional aseguró que tendrán reuniones para buscar una solución. "Estamos trabajando de manera multidisciplinaria con el Sifup, con los presidentes de los clubes. Tenemos reuniones ahora con todos los actores involucrados y por supuesto esperamos realizar el volver a esta actividad que tanto necesita volver a sus funciones, no solamente por las necesidades de los clubes. Lamentablemente nos vemos enfrentados a esta decisión unilateral comunicada muy tardía, no obstante a eso, vamos a seguir en reuniones para poder lograr una reprogramación adecuada".

Por su parte, el Gerente de Competiciones de la ANFP, Rodrigo Robles, afirmó que no esperaban la determinación de la municipalidad de La Pintana. "Es sorprendente, el estadio estaba arrendado, estaba habilitado, autorizado por la Intendencia metropolitana, el operativo policial estaba en marcha. La información del jefe de servicio de Carabineros nos indicaba que no había ningún riesgo que hubiese algún tipo de intervención de terceros violentos en este partido. Es sorprendente y frustrante que el funcionario municipal haya dispuesto que no se pueda realizar este partido".

Finalmente, Robles aseguró que es apresurado anticipar si se va o no a jugar la fecha de la primera división. "La misma situación del país es la que se va modificando y va evolucionando momento a momento. Si bien es cierto que uno evalúa todos los escenarios posibles. La fecha en su conjunto y partido a partido es más complejo, pero la situación del país es lo que nos indica que hay que estar atento a todos los detalles", sentenció.