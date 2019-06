Sebastián Moreno tras salida de Caputto: 'Es lamentable, pero aceptamos su decisión'

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP tuvo palabras para la salida de Hernán Caputto de la banca técnica de la selección sub 17.

El directivo aseguró que respetan y valoran la decisión del entrenador para emigrar a nuevos desafíos. "Es lamentable pero aceptamos y respetamos la decisión de Hernán. Es como un hijo del Federación. Ha demostrado tener calidad para poder avanzar en distintos desafíos que se vaya proponiendo. Le deseamos lo mejor para este camino que inicia".

Pensando en un nombre para que asuma la banca de la sub 17, Moreno asegura que empezarán a trabajar lo antes posible. "Tenemos que ser capaces de dar con el mejor nombre para que tome este grupo, continúe y perfeccione este equipo que tomó Hernán. Tiene que haber un conocimiento de la serie. No me referiré a ningún nombre. Estamos contra el reloj, tenemos giras y todo programado. Estamos contra el tiempo".

De paso, el presidente de la ANFP descartó que hayan mantenido una reunión con Fernando Felicevich. "No hemos tenido ninguna reunión con representantes o con ningún entrenador para reemplazar a Hernán. Él nos notifica a través de una carta. No debería tenerla tampoco, porque la selección no tiene ninguna relación con representantes".

Por ahora, Moreno sigue en Brasil acompañando a la selección chilena en la Copa América, pensando en el partido ante Colombia será el día viernes 28 de junio a las 19:00 horas.