Sebastián Moreno descartó suspensión del fútbol: 'Creemos que no jugar no es la solución'

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP habló sobre la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo atropellado por Carabineros en la salida del estadio Monumental.

En conferencia de prensa, el directivo aseguró que es imperioso tener todos los antecedentes del tema. "Es fundamental lograr el esclarecimiento de estos hechos por el bien de la familia. Es un hecho terrible y no estamos indiferentes a esta situación".

Ante las amenazas por parte de la Garra Blanca de no dejar jugar el torneo, Moreno aseguró que no es la solución. "Creemos que no jugar no es la solución. Tenemos que ser capaces de brindarles toda la seguridad a personas que asistan al estadio. Nuestra visión es brindar el apoyo y logística para que en los espectáculos no ocurran incidentes".

El presidente del ente rector del fútbol chileno aseguró que pese a la muerte del hincha albo, el torneo pudo llevarse a cabo sin inconveniente. "Se trata de la vida de una persona que estaba retirándose del estadio, es algo sensible. Nosotros venimos trabajando durante el año pasado por el retorno del fútbol. Nuestras medidas han permitido que se realicen 21 partidos sin inconvenientes".