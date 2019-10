Sebastián Beccacece dejó la banca de Independiente de Avellaneda por malos resultados

Sebastián Beccacece anunció su salida de Independiente de Avellaneda tras no haber cumplido las expectativas.

El exentrenador de Universidad de Chile aseguró en conferencia de prensa que se va bastante dolido por no haber alcanzado los objetivos. "Decidimos de común acuerdo con la dirigencia, por no haber logrado los objetivos planteados por los resultados. No se pudo plasmar en resultados la idea. Me voy obviamente dolido".

Sin embargo, el exayudante de Jorge Sampaoli aseguró que tomará esto como un aprendizaje. "Acepto la situación que nos toca, con grandeza y dolor. El fútbol es como la vida. En el fútbol y en la vida perdí más de lo que gané. Y se aprende mucho más en la derrota y espero trasladarlo al próximo lugar en el que me toque trabajar".

Fernando Berón será el entrenador interino del cuadro "rojo" en medio de la búsqueda de técnico, que los tiene en la 14° posición de la Superliga Argentina.