¿Se va de Gimnasia? Expareja de Diego Maradona anunció eventual salida del entrenador

Diego Maradona estaría a un paso de partir de Gimnasia y Esgrima de La Plata tras declaraciones de su expareja.

Rocío Oliva aseguró en conversación con Fox Sports Argentina que el técnico estaría considerando la posibilidad de irse pues el actual presidente del club, Gabriel Pellegrini no se postuló a las elecciones. "Diego es así, 'yo vengo con vos y me voy con vos'. De hecho en la Selección Argentina pasó algo parecido. Por eso seguramente se va a ir de Gimnasia, porque se va el presidente que lo llamó cuando no lo había llamado nadie".

De todas formas, aseguró que hay dos clubes trasandinos que estarían interesados en poder contar con el "barrilete cósmico". "Tiene ofertas de dos clubes. Uno es un club que lo vio crecer y lo quieren mucho y seguramente van a hacer todo lo posible para que él esté en ese club. Para la gente de Argentinos Juniors sería hermoso. La gente ama a Diego. Es un poco Napoli en La Paternal. El otro es Godoy Cruz".