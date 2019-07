Se cumplen 16 años del fichaje de Ronaldinho Gaúcho por el Barcelona

Fue un 19 de julio del año 2003 cuando el brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, fue comprado por el FC Barcelona. El jugador tiene fans alrededor de todo el mundo y muchos medios recordaron su fichaje como una de las mejoras cosas que le pudo haber pasado al fútbol.

La página de twitter oficial de la UEFA Champions League recordó el momento con un video compilatorio con los mejores regates, asistencias y goles del brasileño vistiendo la camiseta culé, hasta levantar el trofeo de la Champions en el 2006 ante el Arsenal.

🗓️💫 Barcelona signed a footballing genius on this day in 2003!



🇧🇷 @10Ronaldinho 🙌 pic.twitter.com/WO9llSghHw