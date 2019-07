Scaloni tras la derrota de Argentina: 'Fuimos superiores a Brasil'

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró muy molesto finalizado el partido ante Brasil, donde su escuadra cayó por 2-0 y no pudo instalarse en la final de la Copa América.

Al respecto, el técnico fue sumamente duro con los árbitros del cotejo, que eran liderados por el ecuatoriano Roddy Zambrano.

"No me gustó la terna arbitral. El cuarto estuvo todo el partido diciéndole a Tagliafico que tenía amarilla, condicionando. Y las jugadas chiquitas siempre fueron para el otro lado. Los penales no lo sé, pero el árbitro no estuvo a la altura de un partido de este calibre", lanzó Scaloni.

Pese a lo anterior, el estratego terminó diciendo que "sin dudas demostramos que este grupo de jugadores sienten la camiseta como nadie. Dejamos una imagen para el futuro y un camino a seguir muy bueno. Fuimos superiores a Brasil. Si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, todo lo que venga será positivo".